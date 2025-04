Unfall in Echterdingen Autofahrerin fährt betrunken gegen geparkten Mercedes – 25.000 Euro Schaden

In Echterdingen hat eine betrunkene Autofahrerin am Mittwochabend einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Sie prallte mit über 1,3 Promille gegen einen geparkten Mercedes, der durch die Wucht des Aufpralls in einen Stromkasten geschoben wurde.