Unfall in Echterdingen: Auto erfasst Kinderwagen auf Zebrastreifen – Tagesmutter verletzt

In Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagmittag ein Auto einen Kinderwagen auf einem Fußgängerüberweg erfasst. Wie die Polizei berichtet, blieben die drei Kinder in dem Wagen unverletzt, die 38-jährige Tagesmutter wurde leicht verletzt.

Den Angaben zufolge wollte die Frau kurz nach zwölf Uhr mit weiteren Tagesmüttern und mehreren Kindern die Hauptstraße am Zebrastreifen an der Obergasse überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Ford von Stetten in Richtung Bahnhof und hielt an dem Zebrastreifen zunächst an. Aus unklaren Gründen beschleunigte das Auto dann aber plötzlich wieder und erfasste die 38-Jährige und ihren 4-Sitzer-Kinderwagen. Der Kinderwagen drehte sich und blieb mittig auf dem Zebrastreifen stehen. Darin saßen drei Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren, die entsprechend gesichert waren und unverletzt blieben. An einer Halteschlaufe neben dem Wagen lief außerdem ein weiteres zwei Jahre altes Kind, das aber offenbar ebenfalls unverletzt blieb. Die 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst zu einem Arzt gebracht und dort ambulant behandelt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.