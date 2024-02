Unfall in Echterdingen: Auffahrunfall am Zebrastreifen

1 Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt, außerdem entstand ein Schaden von 10 000 Euro. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Kreisverkehr in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen einer 54-Jährigen aufgefahren, die an einem Fußgängerüberweg n der Ausfahrt eines Kreisverkehrs anhalten musste.











Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Montag eine Frau leicht verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, musste die Frau an einem Zebrastreifen anhalten, als eine andere Autofahrerin auf ihren Wagen auffuhr.

Der Unfall passierte gegen 18 Uhr am Kreisverkehr Hauptstraße/Nikolaus-Otto-Straße. Die 54-Jährige wollte in Richtung des Gewerbegebiets abbiegen, musste dazu aber anhalten, um Fußgänger auf dem Überweg passieren zu lassen. Eine hinter ihr fahrender 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt und fuhr nach dem Unfall selbst in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf etwa 10 000 Euro schätzt.