Unfall in Echterdingen: 53-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss gegen Baugerüst

1 Ein erster Test der Polizei ergab einen Wert von rund zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Montagabend eine Frau offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, ist noch unklar.











﻿ Eine 53 Jahre alte Frau hat am Montagabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) offenbar unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Gegen 17.45 Uhr war sie nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto auf der Hauptstraße unterwegs und bog dann nach rechts in die Maiergasse ab.

Dabei holte sie aber offenbar zu weit aus und prallte gegen das Gerüst einer Baustelle. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin.

Ein Atemtest ergab rund zwei Promille. Die Frau musste daraufhin zur Blutentnahme. Ihren Führerschein stellte die Polizei noch am Abend sicher. Zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bislang keine Angaben.