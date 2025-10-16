Unfall in Echterdingen: 20.000 Euro Schaden wegen Unaufmerksamkeit – 68-Jährige in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Auffahrunfall in Echterdingen wurde am Mittwoch eine 68-Jährige verletzt. Ein Mann war im stockenden Verkehr mit Wucht auf ihren Smart aufgefahren.











Eine 68 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall in Echterdingen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sind die Verletzungen aber nicht allzu schwer.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.20 Uhr auf der Leinfelder Straße. Ein 63-jähriger Mann war mit seinem VW Passat im stockenden Verkehr unterwegs und fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf den Smart der Frau auf. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen auf einen vorausfahrenden Citroën einer 23-Jährigen geschoben.

Die verletzte Fahrerin des Smart wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen liegt laut Polizei bei rund 20 000 Euro.