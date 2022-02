1 Bei dem Autofahrer wurde ein Blutalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag in Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) von einem Feldweg abgekommen und mit seinem Fahrzeug in die Lauter gerutscht.















Link kopiert

Dettingen/Teck - Seinen Führerschein abgeben musste ein 18-Jähriger, nachdem er mit seinem Auto in der Nacht zum Dienstag in das Bachbett der Lauter gerutscht ist. Der junge Mann war laut Angaben der Polizei gegen 23.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einem Feldweg neben der Lauter, parallel zur Kelterstraße, ortseinwärts unterwegs und kam auf Höhe des Industriegebiets von dem Weg ab. Ein während Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der unverletzt gebliebene 18-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am Auto beträgt etwa 8.000 Euro. Das Auto wurde am Dienstag mit Unterstützung der Feuerwehr von einem Abschleppdienst geborgen.