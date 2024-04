Unfall in Dettingen: Radfahrer verunglückt schwer

1 Schwerer Unfall in Dettingen (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

In Dettingen erleidet ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Was über den Hergang bekannt ist.











Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag erlitten. Der 68-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Feldweg neben der B 465 von Owen herkommend in Richtung Dettingen unterwegs.

Am Ausgang einer engen Rechtskurve kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache nach links mit seinem Rad von dem Feldweg ab und stürzte in den angrenzenden Graben. Hierbei zog sich der 68-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Mann hatte einen Fahrradhelm getragen.

Der Schaden an seinem Fahrrad beläuft sich auf mehrere hundert Euro.