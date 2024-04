Unfall in Dettingen: Autofahrer nimmt 39-jährigem Radler die Vorfahrt – leichte Verletzungen

1 Der Radfahrer konnte den Unfall trotz Vollbremsung nicht verhindern. (Symbolfoto) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Bei einem Unfall in Dettingen (Kreis Esslingen) wurde ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer augenscheinlich leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen, als dieser von einem Parkplatz auf die Straße gefahren war.











Link kopiert

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Dettingen hat ein 39-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen erlitten, teilt die Polizei mit. Gegen 17.15 Uhr fuhr laut Polizei ein 41-Jähriger mit seinem Lieferfahrzeug vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Kirchheimer Straße und stieß dabei mit dem von rechts kommenden Radfahrer, der Vorfahrt hatte, zusammen. Obwohl der Rennradfahrer eine Vollbremsung machte, konnte er nach Angaben der Polizei einen Zusammenstoß nicht verhindern. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle sei nicht nötig gewesen, der 39-Jährige habe sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben wollen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte laut Polizei jeweils mehrere hundert Euro betragen.