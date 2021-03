1 Der 46-jährige Autofahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dettingen - Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen auf der B465 bei Dettingen mit einem Lkw zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben hatte der Mann eine rote Ampel nicht beachtet.

Der Autofahrer wollte gegen 6.20 Uhr auf der Kirchheimer Straße an der Einmündung auf Höhe eines Einkaufsmarktes nach rechts in die Bundesstraße einbiegen. Nachdem sich die Schranken am dortigen Bahnübergang geöffnet hatten, fuhr er auf die Bundesstraße. Dabei missachtete er jedoch einen rote Ampel. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße aus Richtung Kirchheim kam, leitete eine Vollbremsung ein. Trotzdem konnte er eine Kollision mit der Fahrerseite des Autos nicht mehr verhindern.

Der 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Mitarbeiter des Abschleppunternehmens streuten vor Ort auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs musste die B465 in Fahrtrichtung Lenningen kurzzeitig gesperrt werden.