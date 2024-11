Unfall in Dettingen: 89-jähriger Mann wird schwer verletzt

1 Ein 89-Jähriger wurde bei einem Unfall in Dettingen schwer verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Beim Ausparken hat ein 69-jähriger Autofahrer, einen 89 Jahre alten Mann angefahren. Dieser liegt mit schweren Verletzungen in der Klinik.











Schwer verletzt wurde am Freitag gegen 15.30 Uhr ein 89 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall in Dettingen. Ein 69-jähriger Autofahrer war mit seinem Mercedes aus der Parklücke eines Autohauses in der Kirchheimer Straße gefahren und erfasste dabei den Senior. Dieser kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden musste. Am Auto des Unfallverursachers entstand der Polizei zufolge kein Sachschaden.