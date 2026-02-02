Unfall in Dettingen: 23-Jähriger fährt beim Abbiegen in Gegenverkehr – junge Frau bei Unfall verletzt

1 Die 24-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto:

In Dettingen unter Teck im Kreis Esslingen kam es am Montagmorgen zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 23-Jähriger hatte offenbar den Gegenverkehr übersehen.











Bei einem Unfall am Montagmorgen in Dettingen (Kreis Esslingen) ist nach Angaben der Polizei eine 24-Jährige verletzt worden. Ein 23-Jähriger hatte ihr Fahrzeug beim Linksabbiegen wohl übersehen und es kam zur Kollision.

Den Angaben zufolge fuhr der 23-Jährige kurz vor sieben Uhr mit seinem Audi auf der Kirchheimer Straße und wollte dann nach links zur B265 abbiegen. Dabei übersah er die 24-Jährige in ihrem Fiat im Gegenverkehr. Beide Autos stießen zusammen. Die Frau wurde dabei verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nur leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.