Unfall in Denkendorf

1 Der Unfall ereignete sich am Montagabend in Denkendorf. Foto: picture alliance//Friso Gentsch

Der Unfall hat sich am Montagabend in Denkendorf (Kreis Esslingen) ereignet. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs und ist mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammengestoßen.















Link kopiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein Zehnjähriger durch einen Verkehrsunfall am Montagabend in Denkendorf (Kreis Esslingen) zugezogen.

Laut Polizeiangaben war der Junge kurz nach 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Verlängerung des Max-Ackermann-Wegs in Richtung Willi-Baumeister-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich soll er das von rechts kommende Auto eines 18-Jährigen übersehen haben und fuhr gegen die linke Seite des Wagens. Der Rettungsdienst brachte den Zehnjährigen zur weiteren Behandlung in eine Notfallpraxis. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert.