1 Das Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Ein vierjähriges Mädchen ist laut Polizeiangaben am Samstagabend in Denkendorf (Kreis Esslingen)´auf die Straße gerannt und wurde von einem Auto erfasst.















Einen Schutzengel hatte laut Polizeiangaben ein vierjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Schillerstraße in Denkendorf (Kreis Esslingen) ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte das vierjährige Mädchen in einem parkenden Auto gesessen. Sie habe sich unbemerkt abgeschnallt und sei danach ausgestiegen. Anschließend soll das Mädchen hinter dem parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn gerannt sein und stieß dabei mit dem Auto einer 30-Jährigen zusammen. Die Vierjährige wurde bei dem Unfall augenscheinlich nur leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen aber dennoch in ein Klinikum gebracht.