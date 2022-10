1 Der Unfallverursacher flüchtet unerkannt, die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Der Fahrer eines weißen PKWs verursacht in Denkendorf (Kreis Esslingen) einen Unfall in einem Kreisverkehr, ein junger Mann wird verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Nachdem er einen 17-Jährigen im Bereich des Kreisverkehrs in der Gottlieb-Daimler-Straße von seinem Leichtkraftrad geholt hat, flüchtet der Unfallverursacher am Freitagabend unerkannt.

Der 17-jährige Kradlenker befuhr bereits den Kreisverkehr als ein aus Richtung Deizisau kommender weißer Pkw in den Kreisverkehr einfuhr und dem Krad-Lenker die Vorfahrt nahm. In der Folge musste der 17-Jährige stark abbremsen und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte weiße Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Denkendorf fort.

Der Schaden am Leichtkraftrad beträgt circa 350 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können.