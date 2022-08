Unfall in Denkendorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 21-jähriger Motorradfahrer von der Polizei geflüchtet, nachdem er deutlich zu schnell fuhr. Er und sein Beifahrer endeten schwer verletzt.















In der Nacht von Freitag auf Samstag, hat um 02.40 Uhr ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L1202 zwischen Esslingen und Neuhausen auf den Fildern ein Auto überholt. Dabei handelte es sich aber um ein Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei, dessen Beamten sich an der "Drechsler-Kreuzung" zu erkennen gaben und eine Kontrolle durchführen wollten. Der Fahrer des Motorrads flüchtete daraufhin nach links in die Esslinger Straße Richtung Denkendorf und missachtete hierbei eine rote Ampel, berichtet die Polizei.

Die anschließende Flucht war nur von kurzer Dauer, da der 21-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer in einer unübersichtlichen Linkskurve stürzten. Beide jungen Männer verletzten sich schwer und brachen mehrfach ihre Knochen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme fanden die Polizisten Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein behalten wurde.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 4000 Euro geschätzt. Des Weiteren wurde bei dem Unfall eine Schutzplanke beschädigt. Hier beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf circa 3500 Euro.