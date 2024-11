Unfall in Denkendorf: Mann und Kind bei Sturz vom Kraftrad verletzt

1 Zwei Personen sind bei einem Unfall im Kreisverkehr verletzt worden. Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Mann und ein Kind sind bei einem Unfall am Donnerstag gegen 8.20 Uhr in Denkendorf verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem acht Jahre alten Mädchen auf einem Kraftrad auf der Karlstraße unterwegs. Als er den dortigen Kreisverkehr verließ, rutschte ihm offenbar beim Beschleunigen das Hinterrad weg. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zuvor hatten eine Mitarbeiterin der Stadt sowie zwei Kanalarbeiter Erste Hilfe geleistet. Der Schaden am Zweirad beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. Weil Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen sind, war auch der Bauhof an die Unfallstelle ausgerückt.