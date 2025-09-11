Unfall in Denkendorf: Biker stürzt auf nasser Straße – schwer verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem Unfall in Denkendorf (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein 46-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war auf der nassen Fahrbahn mit seinem Motorrad weggerutscht.











Link kopiert

﻿ In Denkendorf ist am Mittwochmittag ein Motorradfahrer gestürzt, nach Angaben der Polizei erlitt er dabei schwere Verletzungen.

Der 46-Jährige fuhr gegen 12.10 Uhr mit seiner Honda auf der Esslinger Straße und wollte dann auf einem angrenzenden Feldweg anhalten. Dabei rutschte der Mann mit seinem Motorrad weg und er stürzte.

Er wurde schwer verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1200 Euro.