1 Der Autofahrer war auf der Esslinger Straße in Richtung Nellingen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Foto: dpa/Friso Gentsch

Denkendorf - Deutlich alkoholisiert war ein 67-Jähriger, der am Mittwochmorgen in der Esslinger Straße einen Unfall verursacht hat. Der Mann war gegen 8.40 Uhr mit seinem Auto auf der Esslinger Straße in Richtung Nellingen unterwegs. Kurz nach einem Kreisverkehr kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab laut Polizeiangaben einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde.

Der Schaden an dem Auto beläuft sich schätzungsweise auf etwa 15.000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz.