1 Der Autofahrer wollte nach rechts abbiegen und soll dabei den Pedelecfahrer übersehen haben. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Ein 25 Jahre alter Pedelecfahrer ist am Dienstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Autofahrer soll den Pedelecfahrer laut Polizei übersehen haben.















Link kopiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Rechberg- / Albstraße in Denkendorf erlitten. Ein 79-jähriger Autofahrer wollte nach Polizeiangaben gegen 8.40 Uhr von der Albstraße aus nach links in die Rechbergstraße abbiegen. Dabei soll er er offenbar den dort verkehrsbedingt wartenden Pedelec-Fahrer übersehen haben und mit diesem zusammengestoßen sein. Der 25-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden . Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4 000 Euro.