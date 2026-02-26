Unfall in Denkendorf: 76-Jähriger flüchtet nach Auffahrunfall

1 In Denkendorf kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht Foto: ©Ralf Gosch - stock.adobe.com

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in Denkendorf geflüchtet. Laut Polizei war er betrunken.











Link kopiert

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmorgen in Denkendorf beging der mutmaßliche 76-jährige Unfallverursacher laut Polizei Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf der Körschtalstraße unterwegs, als er auf einen vorausfahrenden Mercedes-Sprinter auffuhr. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der 76-Jährige in Richtung Deizisau, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und trafen den Mann wenig später in Deizisau an. Nach polizeilichen Angaben wurde bei ihm ein erhöhter Alkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Daraufhin musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16 000 Euro.