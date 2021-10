1 Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen in Denkendorf (Kreis Esslingen) gegen einen geparkten Wagen gekracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.















Denkendorf - Ein Schaden von 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, um 8.30 Uhr, in Denkendorf (Kreis Esslingen) ereignet hat. Die 60-jährige Fahrerin war mit ihrem Ford S-Max in der Schnellenstraße unterwegs. Von der Sonne geblendet prallte sie laut Polizei gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Nissan, der nach der Kollision noch auf den Gehweg geschoben wurde. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Pkw mussten angeschleppt werden.