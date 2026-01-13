Unfall in den Alpen: Lawine tötet Schweizer Snowboard-Legende

2 Der Schweizer Wintersport trauert um Ueli Kestenholz. (Archivbild) Foto: Olivier Maire/KEYSTONE/dpa

Ueli Kestenholz ist bei einem Lawinenunglück im Schweizer Kanton Wallis ums Leben gekommen. Was Polizei und Verband zu dem tragischen Unfall mitteilen.











Bern - Der Schweizer Snowboard-Olympiamedaillengewinner Ueli Kestenholz (50) ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Das bestätigte der Verband Swiss-Ski. Er war am Sonntag in Lötschental im Kanton Wallis unterwegs gewesen, als sich auf etwa 2.400 Metern Höhe eine Lawine löste.

Über das Unglück hatte die Polizei des Kantons Wallis berichtet, ohne Namen zu nennen. Nach ihren Angaben waren in dem betroffenen Gebiet ein Ski- und ein Snowboardfahrer unterwegs. Der Skifahrer habe sich in Sicherheit bringen können, der Snowboardfahrer sei von der Lawine mitgerissen worden. Er sei von Rettern aus dem Schnee geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden. Zuerst hatte die "Berner Zeitung" berichtet, dass es sich bei dem Opfer um Kestenholz handelte.

Snowboard-Pionier mit Erfolgen

Kestenholz kam in seiner aktiven Zeit ab Anfang der 1990er Jahre im Weltcup mehrmals auf Podestplätze. Bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano gewann er im Snowboard-Riesenslalom die Bronzemedaille. 2006 war er auch bei der olympischen Premiere von Snowboardcross dabei. "Wir sprechen den Angehörigen und Nahestehenden von Ueli unser tiefstes Beileid aus", sagt der Präsident des Schweizer Skiverbands, Peter Barandun.