Unfall in Deizisau: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall an Ampel

6 Beide Pkw wurde bei dem Unfall beschädigt. (Symbolfoto) Foto: SDMG/Kaczor

Bei einem Unfall in Deizisau (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmittag zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Taxi an einer roten Ampel auf einen weiteren Pkw aufgefahren.











Link kopiert

In Deizisau (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein Taxifahrer offenbar nahezu ungebremst auf ein Auto aufgefahren, das an einer roten Ampel gehalten hatte. Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Unfall an der Kreuzung der Silcherstraße mit der Neckarstraße zwei Personen verletzt, sagt ein Sprecher auf Nachfrage.

Demnach wurde die Polizei gegen 13.40 Uhr zu dem Unfall alarmiert. Eine der verletzten Personen konnte demnach an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden, die zweite wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Über den Schaden liegen noch keine genaueren Informationen vor.