Unfall in Deizisau

1 Ein Krankenwagen brachte den Jungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstag wurde in Deizisau (Kreis Esslingen) ein zehnjähriger Junge auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und dadurch verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.















Link kopiert

Am Donnerstagnachmittag hat ein 76-jähriger Autofahrer in Deizisau (Kreis Esslingen) ein Kind angefahren. Wie die Polizei berichtet, ging der Zehnjährige gegen 17 Uhr bei der Silcherstraße am dortigen Zebrastreifen über die Plochinger Straße.

Dabei erfasste der Mann den Jungen mit seinem Auto, ein Freund des Zehnjährigen blieb unverletzt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung der leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Wagen des Mannes ist ein Schaden entstanden, den sie Polizei auf 1500 Euro schätzt.