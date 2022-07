Unfall in Deizisau

1 Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Weil ein 29-Jähriger in Deizisau (Kreis Esslingen) offenbar zu spät bemerkte, dass die Autos vor ihm abbremsten, verursachte er einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.















Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der B 10 ereignet. Ein 29 Jahre alter Mann befuhr gegen 8.10 Uhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Laut Polizeiangaben bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abbremsten und fuhr in das Heck des Autos vor ihm. Durch den Aufprall wurde dieses Auto auf das davorstehende geschoben, welches wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Zwei Personen leicht verletzt

Eine 56 Jahre alte Frau und der Unfallverursacher zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der 29-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, war eine ärztliche Behandlung der 56-Jährigen vor Ort nicht erforderlich, sie begab sich freiwillig in ärztliche Behandlung. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden