Unfall in Deizisau: Autofahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Unfall in Deizisau

1 Ein unachtsamer Fahrstreifenwechsel führte in Deizisau zu einem Unfall. Foto: dpa/Marcus Brandt

Bei einem Unfall am späten Samstagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) wurde eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Ein junger Autofahrer hatte plötzlich die Fahrspur gewechselt und dabei ihr Fahrzeug seitlich gerammt.











Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 22.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Plochinger Straße von Deizisau kommend in Richtung Plochingen unterwegs. Nach der Anschlussstelle von der B 10 wechselte sie am Beginn der Brücke auf die Rechtsabbiegespur in Richtung Bruckenwasen. Ein nachfolgender 20-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr den Angaben zufolge auf der Brücke zunächst geradeaus weiter, doch kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte er unvermittelt auf die Rechtsabbiegespur und rammte den dort fahrenden Mercedes seitlich.

Mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 25-jährige Fahrerin schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.