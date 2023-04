Unfall in Deizisau

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Mittwochabend verletzt, weil er auf einem Feldweg bei Deizisau über einen Ast stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.















Auf einem Feldweg neben der Esslinger Straße in Denkendorf ist am Mittwochabend ein Radfahrer gestürzt, er verletzte sich leicht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in Richtung Denkendorf, als er gegen 21.20 Uhr über einen am Boden liegenden größeren Ast stürzte. Er fiel zu Boden und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften ebenfalls ausgerückt war, räumte den Ast weg.