Unfall in Deizisau: 71-Jähriger fährt mit Land Rover über Verkehrsinsel – 6000 Euro Schaden

Unfall in Deizisau

1 Die Polizei rückte gemeinsam mit den Rettungskräften und der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus.

Bei einem Unfall in Deizisau (Kreis Esslingen) hat ein 71-jähriger Autofahrer am Montag 6000 Euro Schaden angerichtet. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik.











In der Esslinger Straße in Deizisau (Kreis Esslingen) ist am Montagnachmittag ein 71-Jähriger über eine Verkehrsinsel gefahren. Nach Angaben der Polizei war die Unfallursache ersten Erkenntnissen zufolge eine Unachtsamkeit des Mannes.

Der Mann war gegen 14.50 Uhr mit seinem Land Rover von der Fahrspur abgekommen und auf Höhe einer Tankstelle über die Verkehrsinsel gefahren. An seinem Auto entstand dabei ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn, weil Öl ausgelaufen war.