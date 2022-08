Unfall in Deizisau

1 Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Schwere Verletzungen hat sich ein 60-jähriger Radler am Donnerstag bei einem Unfall in Deizisau (Kreis Esslingen) zugezogen.















Link kopiert

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Fahrradfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall im Herrenlandweg schwere Verletzungen erlitten.

Eine 27 Jahre alte Frau war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Sirnauer Straße unterwegs und wollte nach links in eine Parklücke fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 60 Jahre alten Radfahrer, der ihr entgegenkam. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizeiangaben brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.