Unfall in Deizisau

1 Ein 21-Jähriger erkannte den stockenden Verkehr vor ihm zu spät und krachte in das vor ihm fahrende Auto (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Zwei Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Esslinger Straße in Deizisau (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Gegen 15 Uhr waren laut Polizei die drei beteiligten Fahrzeugführer auf der Straße von Sirnau in Richtung Deizisau unterwegs. Da der Verkehr am dortigen Kreisverkehr stockte, verlangsamten der 53 Jahre alte Fahrer eines Mercedes und eine ihm nachfolgende 22-jährige Audi-Fahrerin ihre Fahrt. Ein herannahender 21-Jähriger erkannte den stockenden Verkehr zu spät und krachte mit seinem Ford in das Heck des bereits stehenden Audis.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in der Folge auf den Mercedes aufgeschoben. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine weitere medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der 53-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Der Audi und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.