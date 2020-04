1 Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 70-jährige Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag in Filderstadt-Bonlanden von einem Auto angefahren worden. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Filderstadt - An der Kreuzung der Marktstraße und der Metzinger Straße in Bonlanden ist am Sonntagnachmittag eine Frau angefahren worden. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 75-jährige Autofahrer die Marktstraße in Richtung Metzinger Straße. Im Bereich der Einmündung übersah er eine 70-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, die Marktstraße zu überqueren. Es kam zur Kollision, dabei wurde die Fußgängerin verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.