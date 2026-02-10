Unfall in Bonlanden-Filderstadt: Renault-Fahrer übersieht elfjährigen Radfahrer – Kind verletzt

1 In Bonlanden ist ein elfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner

In Bonlanden-Filderstadt kommt es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein elfjähriger Radfahrer verletzt wird. Die Hintergründe.











Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall in Bonlanden-Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Montagnachmittag ein elfjähriger Radfahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-jähriger Mann gegen 17.40 Uhr mit einem Renault auf der Bonländer Hauptstraße in Richtung B 27 unterwegs. Dort wollte er nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er den Elfjährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen ortseinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Junge zog sich dabei ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.