Unfall in Böblingen: Tesla kracht gegen BMW – 73 000 Euro Schaden

1 Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Foto: Bodo Schackow/dpa

Ein 28-Jähriger rammt auf einem Parkplatz in Böblingen ein Auto. Es kommt zu einer Kettenreaktion. Wie sich herausstellt, hat der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis.











Link kopiert

Ein hoher Blechschaden von rund 73 000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Mittwoch in Böblingen. Wie die Polizei berichtet, kollidierte gegen 8.20 Uhr ein 28-Jähriger auf einem Parkplatz am Graf-Zeppelin-Platz mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Durch die Wucht der Kollision wurden auch zwei daneben geparkte Mercedes sowie ein Skoda stark beschädigt. Alle fünf Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte. Die Polizisten fanden verschreibungspflichtige Medikamente im Tesla. Zudem war der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er gegenüber den Beamten wiederholt falsche Personalien angab, wurde er zur Klärung seiner Identität auf das Polizeirevier gebracht. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.