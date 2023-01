Unfall in Böblingen

1 Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin in Böblingen übersehen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen eine Fußgängerin übersehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.















Link kopiert

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ist es am Mittwoch gegen 7.45 Uhr in der Sudetenstraße in Böblingen gekommen.

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer soll auf einem dortigen Fußgängerüberweg angehalten haben, um sein Kind aussteigen zu lassen. Als er wieder losfuhr, übersah er laut Polizeibericht vermutlich eine 48-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment den Fußgängerüberweg überqueren wollte und erfasste sie am linken Bein. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.