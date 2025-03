Unfall in Bissingen: Vierjähriger von Auto angefahren – leicht verletzt in Klink

1 Der Rettungsdienst brachte den verletzten Jungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Armin Weigel

Ein Vierjähriger wurde am Sonntagnachmittag in Bissingen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst. Dessen Fahrer hatte den Jungen offenbar übersehen.











Am Sonntagabend wurde in der Hintere Straße in Bissingen (Kreis Esslingen) ein vierjähriger Junge verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde er von einem Auto angefahren und erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Der Vierjährige fuhr mit seinem Kinderroller und wollte von der Obere Straße in die Hintere Straße abbiegen. Dabei wurde er von einem 59-jährigen Autofahrer angefahren, der in Richtung Mühlstraße fuhr und dem Jungen an der Kreuzung Vorfahrt hätte gewähren müssen. Das Kind stürzte nach dem Unfall und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.