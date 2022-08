1 Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Ein 61-jähriger Mann hat in der Nacht zum Freitag in Bissingen unter Teck (Kreis Esslingen) mit einem Pedelec den Randstein touchiert und ist in der Folge gestürzt.















Ein 61-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr laut Polizeiangaben mit seinem Pedelec gegen 0.25 Uhr die Vordere Straße in Bissingen unter Teck (Kreis Esslingen) in Richtung Nabern. Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte er dabei mit dem Vorderrad einen Randstein und stürzte.

Hinweise auf alkoholische Beeinflussung

Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 61-Jährigen ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben.