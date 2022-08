1 In Bissingen wurde am Dienstag bei einem Auffahrunfall eine Frau verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Eine 33-Jährige ist am Dienstagnachmittag in Bissingen (Kreis Esslingen) offenbar ungebremst auf den Wagen einer 25-Jährigen aufgefahren. Dabei verursachte sie laut Polizei etwa 8 500 Euro Schaden.















Link kopiert

Bei einem heftigen Unfall auf einer Kreisstraße zwischen Bissingen und Ochsenwang (Kreis Esslingen) wurde nach ersten Erkenntnissen eine Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 25-Jährige gegen 13.30 Uhr von Ochsenwang in Richtung Bissingen und wollte schließlich nach links in Richtung Ortsmitte in die Untere Straße abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie zuvor jedoch anhalten, was eine andere Autofahrerin übersah.

Beim Abbiegen übersehen und aufgefahren

Daher fuhr die 33-Jährige mit ihrem Auto ungebremst auf den Wagen der anderen Frau auf. Bei dem Aufprall zog sie sich leichte Verletzungen zu, die beiden Fahrzeuge blieben nach dem Zusammenstoß laut Polizei erst zehn Meter weiter stehen. Ein dreijähriges Mädchen im Wagen der Unfallverursacherin und die 25-Jährige blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Eines der Autos musste abgeschleppt werden, zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 8 500 Euro.