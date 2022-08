Unfall in Bissingen/Teck

1 Wieso der Mann die Kontrolle über sein Rad verlor, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Radler hat am Dienstagabend bei Bissingen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.















Link kopiert

Schwere Verletzungen hat ein 51-Jähriger nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagabend erlitten. Der Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Ochsenwanger Steige bergabwärts in Richtung Bissingen unterwegs. Dabei verlor er nach den Angaben aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der 51-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.