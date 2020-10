1 Die verletzte Pedelec-Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Eine 86-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bissingen/Teck - In Bissingen, Vordere Straße, ist es am Freitag, gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus mit Anhänger und zwei Pedelec-Fahrern gekommen. Der 39-jährige Fahrer eines Renault Traffic mit Anhänger fuhr in Richtung Ortsmitte, wie die Polizei bekannt gab. Beim Passieren einer Engstelle übersah er zwei entgegenkommende Pedelec- Fahrer, eine 86-jährigen Frau und ein 87-jähriger Mann. Sie wichen dem Kleinbus daraufhin über einen abgesenkten Bordstein aus, wobei die 86-Jährige zu Fall kam und sich leichte Schürfwunden und Prellungen zuzog. Durch eine hinzugezogene Besatzung eines Rettungsdienstes wurde sie vor Ort versorgt. Zu Schäden an den Fahrzeugen ist es nicht gekommen.