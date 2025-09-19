Unfall in Bissingen: Motorradfahrer stürzt wegen Fräskante – mit schweren Verletzungen in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand

In Bissingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 60-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war an einer Fräskante schwer mit seinem Motorrad gestürzt.











﻿ Ein 60-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagabend in Bissingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit seiner BMW in der Vorderen Straße unterwegs.

Beim Überfahren einer Fräskante verlor er dabei nach Angaben der Polizei die Kontrolle und stürzte schwer. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Seine BMW stieß nach dem Sturz noch leicht gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Über die genaue Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.