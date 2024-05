Unfall in Bissingen an der Teck: Zwei Verletzte und 45 000 Euro Schaden durch Zusammenstoß

Unfall in Bissingen an der Teck

Bei einem Unfall in Bissingen (Kreis Esslingen) wurden am Montag zwei Frauen verletzt. Eine 89-Jährige hatte beim Abbiegen die Vorfahr der anderen Fahrerin missachtet und so einen Unfall verursacht.











In Bissingen (Kreis Esslingen) hat am Montagvormittag eine 89-Jährige einen schadensträchtigen Unfall verursacht, zudem gab es zwei Verletzte. Nach Angaben der Polizei waren die Verletzungen jeweils leicht, die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Sie war gegen 10.15 Uhr nach link auf die Kreisstraße 1250 abgebogen, ohne auf die Verkehrszeichen zu achten. Dort fuhr zeitgleich eine 62-Jährige in Ihrem Jeep, die den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, nachdem die Seniorin ihr die Vorfahrt nahm. Beider wurden durch den Unfall leicht verletzt, die 89-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, während die 62-Jährige sich selbst in Behandlung begeben konnte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beziffert die Polizei auf etwa 45.000 Euro. Die Straße musste teilweise gesperrt werden, bis beide Autos abgeschleppt waren, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.