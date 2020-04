1 Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag auf der Beurener Steige von der Fahrbahn abgekommen und von seiner Maschine gestürzt. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beuren - Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagvormittag bei einem Sturz auf der Beurener Steige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei gegen 11.40 Uhr die Steige hinunter, als er im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und in der ansteigenden Böschung von seiner Maschine stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss in eine Klinik. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.