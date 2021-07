Unfall in Beuren

1 Unfall in Beuren (Symbolfoto). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Weil eine Frau beim Abbiegen den Gegenverkehr übersah, kam es in Beuren zu einem Unfall mit 15 000 Euro Schaden. Zudem wurden zwei Personen leicht verletzt.

Beuren -

In Beuren kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit hohem Schaden, weil eine 57-Jährige beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen hat. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 15.30 Uhr auf der L 1210 in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs. Als sie nach link auf die K 1262 Abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Toyota. Durch die Kollision rutschten beide Fahrzeuge noch leicht auf einen stehenden Ford. Sowohl die 57-jährige Unfallverursacherin, als auch der 48 Jahre alte Fahrer des Toyota wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 15 000 Euro.