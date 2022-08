1 Der entstandene Schaden beträgt rund 18.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Mittwochnachmittag hat sich das Auto eines 77-Jähriger in Beuren (Kreis Esslingen) überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.















Link kopiert

Ein 77-jähriger Autofahrer hat Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Beuren erlitten. Der 77-Jährige befuhr laut Polizeiangaben kurz vor 14.30 Uhr die Linsenhofer Straße in ortauswärtiger Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb er mit der vorderen rechten Ecke seines Autos am hinteren linken Eck eines geparkten Autos hängen und überschlug sich. In der Folge landete das Auto des 77-Jährigen auf dem Dach und rutschte noch einige Meter weiter. Zeugen halfen dem Fahrer im Anschluss aus seinem Fahrzeug und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 18.000 Euro.