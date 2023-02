EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ Klassenreisen in die Welt der Medien

Mehr als 2300 Schülerinnen und Schüler aus 101 Klassen im Kreis Esslingen beteiligen sich in diesem Jahr am EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“. Sie tauchen ein in die Welt der Medienmacher und beschäftigen sich fünf Wochen lang intensiv mit ihrer Tageszeitung.