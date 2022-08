1 Wegen des Unfalls war die Durchgangsstraße für etwa vier Stunden gesperrt. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Bempflingen (Kreis Esslingen) mit einem Radlader zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.















Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Grafenberger Straße im Bempflinger Ortsteil Kleinbettlingen ereignet. Ein 21-Jähriger war der Polizei zufolge gegen 7.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Grafenberg unterwegs. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren wollte, übersah er eigenen Angaben nach wegen der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Radlader eines 36 Jahre alten Mannes. Das Auto stieß anschließend gegen die vordere linke Seite der selbstfahrenden Arbeitsmaschine.

Straße vier Stunden gesperrt

Der Schaden an dem Auto beträgt etwa 7000 Euro. An dem Radlader war ein Schaden in Höhe von zirka 20 000 Euro entstanden. Da neben dem Auto auch die sechs Tonnen schwere Arbeitsmaschine abgeschleppt werden musste, war die Durchgangsstraße für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.