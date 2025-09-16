Unfall in Bempflingen: Autofahrer fährt Radfahrer an – verletzt in Klinik

1 Der Radfahrer musste nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bei einem Unfall in Bempflingen ist am Montag ein 70-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer hatte dem Radfahrer die Vorfahrt genommen und ihn angefahren.











﻿ Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Montagabend in Bempflingen (Kreis Esslingen) bei einem Unfall verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18.30 Uhr in der Großbettlinger Straße, wie die Polizei berichtet.

Ein 22-Jähriger wollte dort mit einem Nissan nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Senior auf seinem Pedelec.

Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.An dem Nissan und dem Pedelec entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.