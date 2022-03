1 Die 47-Jährige ist trotz Bremsmanöver mit dem 7-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Bempflingen (Kreis Esslingen) mit einem 7-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der 7-Jährige wurde dabei leicht verletzt.















Bempflingen - Ein 7-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Einmündung Lindenstraße/Stiegelstraße nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 47-jährige Autofahrerin die Lindenstraße in Richtung Neckartenzlingen und wollte an der Einmündung nach links in die Stiegelstraße abbiegen. Dabei kam es, trotz eines Bremsmanövers der Autofahrerin, zum Zusammenstoß mit dem auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte radelnden 7-Jährigen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht notwendig. Sachschäden an den Fahrzeugen wurden laut Polizeiangaben nicht geltend gemacht.