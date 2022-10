Unfall in Baltmannsweiler

1 Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend starb. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Andreas Geber/Andreas Gebert

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) stirbt eine 85-Jährige nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass gesundheitliche Probleme zu dem Unglück geführt haben.















Eine 85 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Esslinger Straße in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) gestorben.

Nach Angaben der Polizei war die 85-Jährige mit ihrem Auto gegen 14.40 Uhr auf der Durchgangsstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und verlor offenbar kurz vor der Kreuzung Seestraße das Bewusstsein. Dabei prallte sie mit ihrem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug. Mehrere Passanten und ein Notarzt versuchten die 85-Jährige wiederzubeleben. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie am Abend starb. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme zu dem Unglück geführt hatten.