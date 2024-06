Unfall in Baltmannsweiler: Radfahrerin von Auto angefahren und verletzt

Unfall in Baltmannsweiler

1 Die Verletzte musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier - stock.adobe./Symbolbild Rettungsdienst

Bei einem Unfall in Baltmannsweiler ist am Mittwoch eine Radfahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin die 73-Jährige beim abbiegen übersehen.











Bei einem Unfall in Hohengehren (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch eine 44-Jährige eine 73 Jahre alte Radfahrerin angefahren und verletzt. Wie die Polizei berichtet, musste die Seniorin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 44-Jährige fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Opel von der Pfarrstraße nach links in die Hauptstraße. Dabei nahm sie der 73-Jährigen die Vorfahrt und die Seniorin stürzte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.